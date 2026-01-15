FirenzeViola Verso Bologna: Brescianini punta una maglia da titolare. Ballottaggio con Mandragora. E occhio all'incognita cartellino

Meno di settantadue ore a Bologna-Fiorentina, incrocio del cuore per tanti tifosi viola ancora affezionati a Vincenzo Italiano. Che, da quando è dall'altra parte dell'Appennino non ha mai vinto contro la sua ex squadra: una tradizione che Paolo Vanoli spera di prolungare. Per farlo, si affiderà al nuovo vestito tattico dei viola: 4-3-3, o 4-1-4-1, per quanto possano contare i numeri. Quattro difensori in linea, un centrocampista davanti alla difesa e due spalle ai suoi lati.

Brescia scalpita

Una di queste potrebbe essere Marco Brescianini: l'ultimo arrivo ha fatto capire di essere pronto, nei primi allenamenti al Viola Park e anche nella conferenza stampa di oggi: "Non vedo l'ora di dare battaglia in campo". L'entusiasmo, sottolineato anche dal Ds Roberto Goretti, che serve, così come il passo, lo strappo e la fisicità del fulvo numero quattro in viola.

Ballottaggi e diffide

Alla Fiorentina serve una scarica al motore, che è sembrato ingolfato soprattutto nella figura di Rolando Mandragora: e allora potrebbe essere proprio il numero otto ad avere un turno di riposo a Bologna. Anche perché, su Rolly (e non solo) incombe lo spettro cartellino: lui, ma anche Hans Nicolussi Caviglia (sempre con le valigie in mano) e Nicolò Fagioli sono in diffida e con un giallo salterebbero lo scontro salvezza con il Cagliari, in programma sabato 24 gennaio al Franchi. Riflessioni che sta facendo Paolo Vanoli negli ultimi giorni. Dare riposo a uno dei titolarissimi, Mandragora in questo caso, per liberare l'entusiasmo di Marco Brescianini. Uno che è andato a letto, l'ha confessato, pensando alla traversa colpita contro il Milan, ma che adesso sogna una maglia da titolare, sarebbe la prima della stagione, visto che all'Atalanta è stato sempre impiegato a partita in corso, al Dall'Ara.