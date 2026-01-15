Anche la Juventus su Fortini: bianconeri pronti a mettere sul piatto Gatti o Rugani

Anche la Juventus su Fortini: bianconeri pronti a mettere sul piatto Gatti o RuganiFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 18:30Primo Piano
di Redazione FV

La Juventus mette nel mirino Niccolò Fortini: lo scrive la Gazzetta dello Sport, che aggiunge come il dialogo con la Fiorentina sia già aperto, facilitato dall'arrivo a Firenze dell'ex dirigente bianconero Fabio Paratici.

Fortini è un profilo in rampa di lancio, un classe 2006 che piace molto dalle parti della Continassa.  La rosea scrive che per la Fiorentina l'esterno può andar via per una somma attorno ai 15 milioni: sulla valutazione ci sono pochi margini di manovra, a differenza della formula che si può discutere e strutturare in base alle evoluzioni di una trattativa. La Juve può mettere sul piatto qualche pedina: da Gatti (andrebbe via a definitivo) a Rugani (in prestito).