Calciomercato Fabbian obiettivo numero uno, Harrison più vicino: le ultime di mercato

Torna l'appuntamento di calciomercato, riguardanti la Fiorentina, all'interno del "Chi si compra? Flash!".

Situazione Jack Harrison

La Fiorentina è ancora in trattativa col Leeds, affare non sfumato ma le parti sono ancora leggermente distanti. A breve potrebbe arrivare la fumata bianca e c'è fiducia da ambo le parti.

Altre piste

Daniel Maldini piace molto, già dai tempi di Daniele Pradè. Il trequartista dell'Atalanta è nel mirino della viola da diverse sessioni di mercato. Giovanni Fabbian è però l'obiettivo numero uno: il suo contratto col Bologna scadrà nel 2028 e chissà che Bologna-Fiorentina, in programma domenica, non possa essere l'occasione per parlare proprio del classe 2003. Il club emiliano chiede 15-16 milioni. Per il centrocampo ecco di nuovo il nome di Kristian Thorstvedt del Sassuolo, operazione però difficile. Ancora più complicata la pista per Harry Maguire, che è in scadenza con il Manchester United ma guadagna 6 milioni di euro, su di lui anche Inter e Napoli.

