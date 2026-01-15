Serie A, le formazioni di Como-Milan alle 20.45: ultimo recupero della 16esima giornata

Alle 20.45 fischio d'inizio per Como-Milan, ultimo recupero della 16esima giornata di serie A rinviata per gli impegni di 4 squadre, tra cui il Milan, in Supercoppa. Ecco le formazioni scelte da Fabregas e Allegri per la sfida:

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelamaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri.
 