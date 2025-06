Ufficiale Il Lecce e Marco Giampaolo si dividono: il comunicato ufficiale

Dopo la salvezza raggiunta clamorosamente all'ultima giornata con la vittoria con la Lazio, le strade di Marco Giampaolo e del Lecce si dividono. Lo ha comunicato la stessa società salentina mediante un comunicato ufficiale: "L'U.S. Lecce comunica di aver interrotto, in data odierna, il rapporto contrattuale con mister Marco Giampaolo, a cui va rivolto il ringraziamento per il lavoro svolto con grande dedizione e l'augurio per le migliori fortune professionali".