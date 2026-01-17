Il cordoglio del Museo Fiorentina per Commisso: "Vicini alla famiglia"

Il cordoglio del Museo Fiorentina per Commisso: "Vicini alla famiglia"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 09:02News
di Redazione FV

Questo il messaggio del Museo Fiorentina dopo la scomparsa di Rocco Commisso: "Il Museo Fiorentina piange la scomparsa del Presidente viola Rocco Commisso. Siamo vicini con tutto il cuore alla famiglia Commisso e a tutta l’ACF Fiorentina, in questo momento di grandissimo dolore. Condoglianze sentite alla moglie Catherine e ai figli Giuseppe e Marisa a cui va il nostro grande abbraccio di cuore!".