Il Como travolge la Lazio all’Olimpico: 0-3 e sogno europeo più vicino
Il Como domina la Lazio nel Monday Night della 21ª giornata di Serie A, vincendo 3-0 all’Olimpico. Baturina sblocca il match dopo meno di due minuti grazie a una deviazione decisiva di Romagnoli. La Lazio tenta di reagire, ma Cancellieri fallisce un’occasione in contropiede. Al 24’ Nico Paz raddoppia approfittando di un errore di Caqueret, mentre un rigore successivo per il Como viene parato da Provedel.
Nel secondo tempo, Paz firma la sua prima doppietta in Serie A grazie a un assist geniale di Baturina. La Lazio, incapace di reagire, subisce un’altra grande parata di Provedel su Da Cunha, ma il Como gestisce il vantaggio fino al triplice fischio. Con questo successo, i lombardi salgono a 37 punti, a soli 2 dalla Juventus quinta, mentre la Lazio resta ferma a 28, in nona posizione.
