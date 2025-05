Il Betis non va oltre l'1-1 con l'Osasuna, Isco: "La gara di Firenze è stata dura"

A tre giorni da una notte storica il Real Betis pareggia contro l'Osasuna e complica la corsa alla Champions. I beticos, reduci dal 2-2 contro la Fiorentina e dalla conseguente qualificazione alla finale di Conference (affronteranno il Chelsea il prossimo 28 maggio a Breslavia) sono passati in vantaggio con Cucho Hernandez per poi subire l'1-1 dell'ex Crotone e Sampdoria Ante Budimir. Nel post-partita ha parlato Isco, capitano dei biancoverdi e autore dell'assist a Hernandez, che ha giustificato l'inciampo in campionato tornando sulla sfida del Franchi: "È stata una settimana dura, una partita molto intensa giovedì con la Fiorentina, ma siamo preparati per questo tipo di gare impegnative. Ci sono tanti giocatori in rosa e non possiamo usare questo come scusa. Mancano tre partite, dobbiamo continuare a lottare fino alla fine. La qualificazione in Champions, che desideriamo tanto, si è complicata un po’, ma nel calcio nulla è impossibile. Continueremo a lottare fino all’ultimo e vedremo cosa succederà".

Infine ha speso parole importanti per i tifosi, che non hanno mai smesso di sostenere la squadra, nonostante il pareggio deludente: "Come sempre, come ci hanno abituati sia in casa che in trasferta. Dobbiamo fare uno sforzo per loro. Non ci arrendiamo, continuiamo a lottare e vediamo dove saremo tra tre partite", la chiosa di Isco.