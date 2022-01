IKONÉ, Grazie Lille: insieme scritta la storia

Dopo l'ufficialità dell'addio di Ikoné da parte del Lille il ringraziamento del club all'ormai ex giocatore, arrivano anche i saluti e i ringraziamenti del viola via Instagram: "Club, staff, tifosi, città di Lille, compagni di squadra... Grazie a tutti per questi bellissimi anni e per questi titoli, insieme abbiamo scritto la storia. Questi momenti sono impressi a vita. Col cuore e la fame sempre" ha scritto Ikone per congedarsi dal campionato francese e la città di Lille.