ICARDI, Esubero del PSG: può giocare tra i dilettanti

Il tecnico del PSG, Christophe Galtier, ha parlato in conferenza stampa della situazione di Mauro Icardi sottolineando che la sua assenza dalla squadra è dovuta ad una scelta sportiva. "Ha giocato pochissimo nelle ultime stagioni, penso che abbia bisogno di rimettersi in piedi. Nel suo interesse e in quello del club credo che si debba trovare un compromesso" ha detto.L'argentino è stato inserito nel gruppetto degli esuberi del Psg, che si allena a parte ad orari diversi rispetto al resto della squadra. E secondo quanto riporta L’Equipe, il gruppo degli esuberi potrebbe addirittura essere costretto a giocare le partite del fine settimana con la squadra dell’associazione Psg, in quinta divisione, tra i dilettanti.