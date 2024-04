IACHINI, Ufficiale il suo esonero. Al suo posto Giampaolo

FirenzeViola.it

Si conclude dopo 6 sconfitte ed 8 punti fatti in 10 partite l'avventura di mister Iachini sulla panchina del Bari. L'ex allenatore viola era arrivato in Puglia poco meno di 2 mesi fa. Decisiva l'ultima sconfitta nel match di testa coda contro il Como che spedisce ancor di più i pugliesi in zona play-out. La prima squadra è stata affidata, fino al termine della stagione, al mister della primavera Federico Giampaolo. Questa la nota ufficiale del club:

"Dopo un lungo confronto tra le parti, SSC Bari comunica di aver sollevato Giuseppe Iachini dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico marchigiano per la professionalità e la dedizione dimostrati ed augura allo stesso le migliori fortune. Nel contempo la guida tecnica della Prima Squadra viene affidata, fino al termine della stagione, a mister Federico Giampaolo, fino ad oggi tecnico della Primavera biancorossa"