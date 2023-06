TMW, Anche West Ham e Nottingham su Amrabat

FirenzeViola.it

Tuttomercatoweb.com fa il punto della situazione attorno a Sofyan Amrabat, giocatore in uscita dalla Fiorentina. Il marocchino, riporta TMW, vuole trasferirsi in Spagna. A gennaio provò a forzare la mano per il trasferimento al Barcellona, ma la società catalana non si spinse oltre il prestito. Troppo poco, anche perché la valutazione della Fiorentina era ed è di 30 milioni di euro. Ad ora, nella penisola iberica è forte l'interesse dell'Atletico Madrid, ma al momento non arrivano conferme su un passaggio di consegne immediato. Ecco perché non si può scartare a priori l'ipotesi Premier League: è un'idea del West Ham per sostituire Declan Rice e piace anche al Nottingham Forest - si legge -.

D'altra parte, la Fiorentina sta valutando diversi profili per l'eventuale sostituzione. Convincono due profili: Maxime Lopez del Sassuolo e Salvatore Esposito dello Spezia. Per ora però ancora nessun passaggio concreto, solo attestati di stima.