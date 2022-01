SPORTMEDIASET, Isco ha chiesto a Borja di Firenze

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, CEROFOLINI IN USCITA: C'È LA PISTOIESE Michele Cerofolini è pronto a lasciare la Fiorentina durante questa sessione di mercato invernale. Con il ritorno in campo di Dragowski, infatti, il portiere viola ha perso il ruolo di terzo portiere e adesso potrebbe andare a cercare maggiore minutaggio altrove dopo... Michele Cerofolini è pronto a lasciare la Fiorentina durante questa sessione di mercato invernale. Con il ritorno in campo di Dragowski, infatti, il portiere viola ha perso il ruolo di terzo portiere e adesso potrebbe andare a cercare maggiore minutaggio altrove dopo... NOTIZIE DI FV PIATEK, RUOLO DI VICE: "FARÒ CAMBIARE IDEA AL MISTER" Krzysztof Piątek, nuovo attaccante viola, ha parlato durante la sua conferenza stampa di presentazione delle idee tattiche della Fiorentina: “Per me è importante giocare con una mentalità offensiva ma io voglio sempre aiutare anche la squadra. Qui si... Krzysztof Piątek, nuovo attaccante viola, ha parlato durante la sua conferenza stampa di presentazione delle idee tattiche della Fiorentina: “Per me è importante giocare con una mentalità offensiva ma io voglio sempre aiutare anche la squadra. Qui si... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 08 gennaio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi