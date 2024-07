SPORTITALIA, Milenkovic svolta vicina: 12 mln+bonus

FirenzeViola.it

La trattativa tra la Fiorentina e il Nottingham Forrest per Nikola Milenkovic sembra vicina ad una svolta. Secondo quanto riferito da Sportitalia, il club inglese sarebbe disposto ad accontentare le richieste dei viola per il centrale serbo e avrebbe messo sul piatto una cifra vicina ai 12 milioni più 2/3 di bonus. Sono ore decisive per il futuro del difensore, che non è mai stato così tanto vicino a lasciare Firenze.