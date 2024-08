SKY, Viola offrirà 15 per Baturina e riproverà per Gosens

NOTIZIE DI FV UNA BRUTTA E PREOCCUPANTE VIOLA FA UN MIRACOLO. CHE ARRIVINO GLI INNESTI GIUSTI Siccome la partita meritava, era piacevole da vedersi, i nostri eroi hanno pensato bene di farci patire per 120 minuti oltre i rigori. Ma per come era andata la serata non rimaneva che sperare di arrivare sul dischetto per vedere di portare a casa il passaggio e così... Siccome la partita meritava, era piacevole da vedersi, i nostri eroi hanno pensato bene di farci patire per 120 minuti oltre i rigori. Ma per come era andata la serata non rimaneva che sperare di arrivare sul dischetto per vedere di portare a casa il passaggio e così... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 30 agosto 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi