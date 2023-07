SKY, L'ag. di Arthur dalla Juve: rinnovo e poi i viola

FirenzeViola.it

Sono giorni importanti per il futuro di Arthur. Come riporta in questi minuti SkySport, è in corso in questi giorni una trattativa con la Fiorentina per il trasferimento del centrocampista. Oggi è in programma un incontro tra la Juventus e l'agente del giocatore, Pastorello, un faccia a faccia volto a trovare l'accordo per il rinnovo di contratto di Arthur, propedeutico per il suo passaggio alla Fiorentina in prestito.