SECOLO XIX, Genoa su Spercjan: lo seguiva anche la Viola

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riporta Il Secolo XIX, tra i monitorati dallo scouting del Genoa c'è anche Eduard Spercjan, 24enne centrocampista offensivo del Krasnodar che lo scorso giugno era stato accostato a Inter, Fiorentina (LEGGI QUI) e Sassuolo.

Il classe 2000 in Russia ha totalizzato 29 presenze in questa stagione, segnando 11 gol. Nel 2022-2023 invece è arrivato a quota 10 in 28 gare, mentre nel 2021-2022 si è fermato a 8 in 25 partite. Zero reti invece nel campionato 2020-2021, nel quale è sceso in campo solo 5 volte.