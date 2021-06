PRIMO CANALE, Italiano ha scelto: resta allo Spezia

Novità in arrivo sul fronte Vincenzo Italiano direttamente dall'emittente ligure Primo Canale: Italiano infatti sarà ancora il tecnico dello Spezia anche per la prossima stagione. Alla luce dell'incontro di oggi tra il mister e la dirigenza bianconera non si è arrivati ad un accordo fra società ed allenatore per la separazione. Italiano ha dunque scelto di rimanere allo Spezia e rimarrà legato al club di Platek almeno fino al 2023. Vedremo se ci sarà un rilancio da parte dei viola oppure no.