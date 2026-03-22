Vanoli (DAZN): "La settimana più bella da quando sono a Firenze. Kean..."

vedi letture

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha commentato a DAZN il pareggio della sua Fiorentina contro l'Inter: "Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché era la quinta partita in 14 giorni e la terza giocando ogni due giorni. Bravi tutti, dai ragazzi ai massaggiatori: fare questo sforzo e uscire alla distanza vuol dire che stiamo bene. Mi è spiaciuto per il gol a freddo ma poi abbiamo preso le misure e abbiamo fatto una gran partita".

È la settimana più bella da quando allena la Fiorentina?

"Sì. A Udine ci erano mancate un po' di energie, oggi invece abbiamo fatto una grande partita".

Quanto è cresciuta la Fiorentina?

"Penso che ho in mano una squadra che si salva giocando a calcio. Poi quando cambi obiettivo perdi fiducia e devi recuperare tante situazione, soprattutto in una piazza come Firenze che è molto esigente. Siamo stati bravi a prendere schiaffi e ripartire, ora dovremo esserlo nel recuperare le energie perché al rientro abbiamo una partita importante contro il Verona".

La Fiorentina convince sempre di più.

"Stiamo migliorando nelle distanze di reparto. Secondo me Gudmundsson potrebbe venire più volte dentro al campo a crearci superiorità. Ci posizioniamo bene per calciare dal limite o crossare e abbiamo fatto un grande passo. Stasera la cosa migliore è stata la fase di non possesso bloccando le palle sulle punte".

Ha fatto l'in bocca al lupo a Kean?

"Sì, gli ho fatto un grandissimo in bocca al lupo perché ci rappresenta. Sono contento perché ha fatto quasi una partita intera e si vede che sta crescendo. Mi è piaciuta la rincorsa del primo tempo perché tanto le occasioni da gol le crea comunque. Ma mi sta piacendo anche Piccoli".