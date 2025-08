"I bravi ragazzi piacciono: Edmundo e Mutu di più", l'opinione di Benedetto Ferrara

"Uomini, ragazzi, ragazzini: gente che comunque attraversa la vita di chi è innamora to del colore viola.". Si apre così l'editoriale sulle colonne de La Nazione a firma del giornalista Benedetto Ferrara. Poi prosegue: "Il primo personaggio è il classico bravo ragazzo, quello umile che si danna l’anima, non fa mai casino e si fa voler bene dai compagni. E anche dai tifosi, se non fosse che a un calciatore voler bene non basta. Lucas è un po’ così. Gli vuoi bene, ma poi? Forse perché ci eravamo tanto illusi. Volevamo un centravanti e invece ci hanno detto che non era proprio un centravanti. Diciamo più seconda punta ma non proprio seconda punta, più un trequartista, ma forse anche esterno e perché no mezz’ala, sì ma non proprio… insomma, se non fosse un ragazzo centrato, l’argentino sarebbe già in terapia da mesi. Comunque se Lucas dovesse partire sentirà addosso tutto l’affetto del tifoso viola, quello che dice da tempo: bravo ragazzo Beltran, ma… insomma, i bravi ragazzi piacciono sempre ma a volte Mutu ed Edmundo piacciono di più.

Poi conclude su Martinelli: "Altro bravo ragazzo: Tommaso Martinelli, portiere classe 2006, uno di cui si parla da almeno due anni come un predestinato. Che estate questa estate. Prima la maturità, poi l’ingresso ufficiale in prima squadra come vice di De Gea, uno che lui metteva sempre in porta quando giocava alla Play. La sua permanenza a Firenze ha diviso i tifosi, perché molti avrebbero preferito vederlo andare in prestito a fare il titolare da qualche parte, piuttosto che restare qui per giocare un pugno di partite. Lui dice che cercherà di far cambiare idea a chi ha dubbi sul suo ruolo di riserva di un intoccabile. Chi lo conosce dice che al di là delle qualità tecniche Martinelli fin da ragazzino ha sempre mostrato una freddezza tra i pali fuori dal comune. Bella sfida. Per lui, e per la società".