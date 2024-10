HUMMELS, Dopo l'esordio da incubo può essere titolare

Fonte: TMW

Mats Hummels due giorni fa era a Parigi, anche se non per divertimento. Questo perché il difensore era fra i trenta candidati al Pallone d'Oro in virtù di una stagione straordinaria. L'ex Borussia ha rifiutato diverse destinazioni per essere alla Roma: Bologna, Real Sociedad e diverse altre, tra cui anche la Fiorentina. Questo perché voleva una sfida nuova, ma anche in una città in cui si respira aria da grande.

Finora ha respirato aria da grande panchina, una dietro l'altra, quando è finito tra i convocati. Le altre volte era tempo di post fra il serio e il faceto, fra lo scherzoso e il tremendamente serio sul fatto che non giocasse. Poi è arrivato l'esordio, da incubo, nella serata più cupa dell'era Friedkin, anche più di un Bodo Glimt riscattato poi dalla Coppa vinta. 5-1 dalla Fiorentina e soprattutto autogol dopo quattro minuti dall'ingresso. La squalifica di Hermoso può portarlo al centro della difesa, anche se forse non sarebbe il momento giusto per cercare di salvare capre e cavoli (ma soprattuto Juric, che sarà con un piede e mezzo già fuori dalla porta).