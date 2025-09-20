Hellas Verona-Juventus, Tudor torna nel suo ex stadio: le formazioni ufficiali
Alle 18 fischio d'inizio per Hellas Verona-Juventus con Tudor che tornerà nello stadio che per lui è stato un trampolino di lancio quando guidava appunto la squadra scaligera. Ecco le formazioni scelte dai due allenatori:
Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban
A disposizione: Perilli, Toniolo, Yellu, Sarr, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Niasse, Bella-Kotchap, De Battisti, Ajayi, Al-Musrati, Vermesan
Allenatore: Paolo Zanetti
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic
A disposizione: Perin, Pinsoglio, Bremer, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, McKennie, Rugani, David, Cabal
Allenatore: Igor Tudor
Arbitro: Antonio Rapuano (Sez. AIA di Rimini)
Assistenti: Pietro Dei Giudici (Sez. AIA di Latina), Khaled Bahri (Sez. AIA di Sassari)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati