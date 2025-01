Hellas Verona, i convocati di Zanetti per il Monza: c'è Ghilardi

vedi letture

L'Hellas Verona ha reso noti i convocati per la gara contro il Monza. Non c'è Valentini ovviamente perché il via libera per il trasferimento del calciatore è avvenuto solamente poche ore fa. Mister Zanetti ha invece convocato Ghilardi, al centro di numerosi rumors di mercato per un possibile ritorno alla Fiorentina. Dato che ancora la situazione Comuzzo sembra in stand-by, anche l'affare tra Fiorentina e Hellas Verona per Ghilardi rimane al momento bloccato.