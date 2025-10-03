Hellas-Sassuolo 0-1, decide Pinamonti. Ultima vittoria in casa del Verona con la Fiorentina
Hellas Verona-Sassuolo finisce 1-0 grazie a una rete a metà secondo tempo di Pinamonti che ribadisce in rete un rigore sbagliato dallo stesso attaccante e parato da Montipò. I tre punti prendono dunque la via dell'Emilia dopo una partita a tratti dominata dai padroni di casa che però non riescono mai a battere Muric nonostante le tante occasioni. Il Sassuolo di Grosso invece è cinico a sfruttare una delle pochissime occasioni da rete, propriziata proprio da una giocata di Pinamonti prima che Serdar metta giù Fadera in area. Calcio di rigore poi battuto da Pinamonti che come detto viene ipnotizzato da Montipò ma è molto bravo sulla respinta a mettere in rete.
Sono 9 i punti in classifica per i neroverdi, mentre l'Hellas fallisce il tentativo di trovare la prima vittoria stagionale. Ma c'è di più: la squadra di Zanetti non vince in casa addirittura dal 23 febbraio scorso. L'avversario? Fu la Fiorentina, battuta 1-0 con un gol nei minuti di recupero.
