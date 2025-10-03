FirenzeViola Qui Fiorentina, le scelte in vista della Roma. Due ritorni sicuri

Archiviata la vittoria in Conference League contro il Sigma Omolouc, la Fiorentina e Stefano Pioli hanno subito iniziato a pensare alla prossima partita in programma domenica pomeriggio allo stadio Artemio Franchi contro la Roma. Una sfida molto delicata per i viola ancora in cerca della prima vittoria in campionato trovandosi di fronte la squadra allenata da Gasperini attualmente al primo posto in classifica al pari di Milan e Napoli.

Ma quali scelte prenderà Pioli?

Ci sta pensando, valutando le indicazioni della partita di coppa ma soprattutto quelle avute nell'ultima partita a Pisa. Per questo si continuerà con il 3-5-2 con la difesa che non è destinata a cambiare al pari degli esterni che dovrebbero essere ancora una volta Gosens e Dodo. A centrocampo il primo "cambio" sicuro rispetto alla Conference e cioè il ritorno dal 1' di Nicolussi Caviglia al posto di Fagioli al fianco di Mandragora. Poi ci sarà Fazzini a prendere il posto di Ndour, mentre davanti torna Moise Kean e al suo fianco in vantaggio sui compagni c'è Gudmundsson.