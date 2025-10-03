Crisi nera per il Nottingham di Milenkovic. Postecoglu rischia già il posto

Non è un momento affatto facile per il Nottingham Forest dell'ex Fiorentina Nikola Milenkovic. Come riporta The Times Sport in Inghilterra, il futuro dell'allenatore Ange Postecoglou sulla panchina del club sfidato dalla Fiorentina in amichevole in estate potrebbe complicarsi seriamente in caso di sconfitta domenica contro il Newcastle United. Una nuova battuta d’arresto contro i Magpies potrebbe già mettere a rischio la posizione del tecnico australiano, accendendo i riflettori sulla sua gestione tecnica.

Postecoglou è entrato in corsa sulla panchina del club di Evangelos Marinakis sostituendo Nuno Espirito Santo, il quale è stato esonerato proprio per dei rapporti non particolarmente idilliaci con il vulcanico Presidente greco. Eppure nelle sei partite disputate finora, l'ex Tottenham ha raccolto appena due pareggi e ben quattro sconfitte, registrando il peggior inizio da manager del Nottingham Forest negli ultimi cento anni. Solo John Baynes, nel 1925, fece peggio, rimanendo a secco di successi per sette gare consecutive.