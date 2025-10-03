Qui Roma, Dybala punta alla convocazione per Firenze: il punto

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - L'infortunio alla coscia rimediato contro il Torino è ormai alle spalle e Paulo Dybala può finalmente tornare ad allenarsi. Il calciatore argentino si è parzialmente allenato in gruppo e adesso spera nella convocazione per Fiorentina-Roma, partita in programma domenica 5 ottobre alle ore 15. La decisione finale spetta al tecnico romanista, ma il ritorno dell'argentino è una buona notizia per Gasperini e per la Roma tutta, pronta a riabbracciare la Joya forse già dalla prossima sfida, seppur non da titolare, con la possibilità di rivederlo anche in campo nei minuti finali della sfida contro la squadra di Pioli. (ANSA).