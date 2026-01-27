Fiorentina-Como 1-2: difesa e Christensen horror, Paz ne approfitta e segna

Fiorentina-Como 1-2: difesa e Christensen horror, Paz ne approfitta e segnaFirenzeViola.it
Oggi alle 22:22
di Andrea Giannattasio

Al 60’ il Como ribalta la partita con un tiro innocuo di Nico Paz che trova impreparato Christensen: azione di sfondamento degli ospiti, la difesa viola rinvia malissimo, la palla arriva al numero 10 che va al tiro con la palla che finisce sotto la pancia del portiere, malissimo nell’occasione: 1-2 al Franchi adesso.