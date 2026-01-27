Fiorentina-Como, sono appena 10.472 i presenti al match di Coppa stasera

In occasione di Fiorentina-Como, gara di Coppa Italia in programma questa sera e valida per gli ottavi di finale del torneo, i dati relativi all’affluenza registrano 18.482 biglietti emessi, per un incasso lordo di 359.353 euro. Gli ingressi effettivi allo stadio sono stati 10.472, a testimonianza di una risposta non altissia del pubblico viola per l’impegno di coppa.