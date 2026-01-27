Fiorentina-Como 1-1: si è fatto male Douvikas, al suo posto dentro Nico Paz

Infortunio in casa Como al 29': si è fatto male l'attaccante greco Douvikas e allora Fabregas è costretto a mandare in campo Nico Paz, che inizialmente era partito dalla panchina stasera al Franchi. Cambio obbigato dunque alla mezz'ora del gioco sul risultato di 1-1.