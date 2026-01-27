Fiorentina-Como 1-1: ripresa già vivace, un'occasione a testa per le squadre

Occasione da una parte e dall’altra per Fiorenrina e Como nei primi minuti del secondo tempo: al 48’ contropiede viola con Brescianini che si autolancia ma temporeggia troppo e si fa recuperare in area di rigore comasca mentre al 51’ dopo un errore di Balbo in area viola Caqueret va al tiro ma trova la risposta con la mano aperta di Christensen. Si resta sull’1-1 ma si annuncia una ripresa scoppiettante.