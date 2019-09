GUIDI, Castrovilli? Sempre stato un trascinatore

L'ex allenatore della Primavera viola Federico Guidi, oggi tecnico del Gubbio, ha parlato dei giovani della Fiorentina: "Da Castrovilli mi aspettavo che mostrasse le sue qualità eccezionali. Si era messo in mostra anche quando lo allenavo io in viola. Non avevo dubbi che le sue qualità sarebbero venute fuori. La qualità migliore? Il suo carattere, ha personalità da vendere e affrontava ogni allenamento con determinazione. In Primavera era un trascinatore e provava in partita le giocate che riusciva a fare in allenamento. Gaetano si sposa bene nella ricerca del palleggio che vuole Mancini in Nazionale".