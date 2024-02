GUDMUNDSSON, Ultimi giorni di mercato strani. Ora...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Albert Gudmundsson, fantasista del Genoa, è intervenuto ai microfoni di DAZN nell'ambito della serie di focus curati dall'emittente per EA Sports FC 24. L'islandese, alla luce di quanto accaduto a gennaio e dell'interesse della Fiorentina, ha trovato il modo anche per tornare sul suo momento con la maglia del Genoa: "Non potete nemmeno immaginare quanto sia stato importante per me Gilardino, perché, nonostante non mi abbia dato tantissime indicazioni, ma solo dei piccoli dettagli, questi sono stati così importanti che mi hanno fatto dire: 'È veramente una persona intelligente'".

Gilardino ha detto dopo il mercato: 'Oggi lo abbraccerò, sarà il nostro nuovo acquisto'".

"Sì, è stato divertente. Eravamo a fare colazione ed è venuto ad abbracciarmi. Ho pensato: 'Perché lo sta facendo?'. Dato che è stato un abbraccio davvero intenso. Durante la colazione non ci avevo pensato, ma più tardi ho visto le sue dichiarazioni sul giornale, in cui diceva che mi avrebbe abbracciato alla fine del mercato e allora ho capito il motivo per cui lo ha fatto".

Come ha vissuto quei giorni di mercato?

"È stato strano... Ma comunque sono rimasto e sono molto felice di essere qui al Genoa. Mi sento bene e penso di non aver ancora raggiunto tutti gli obiettivi stagionali e sono quindi motivato a completare la stagione nel migliore dei modi".