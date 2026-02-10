Gattuso compatta l'Italia per il playoff. Ieri cena a Milano, c'era anche Kean

L'Italia si avvicina a grandi passi ai playoff per il Mondiale, in programma a fine marzo, e il ct Gennaro Gattuso ha già iniziato a compattare il gruppo anche fuori dal campo. Seguendo un po' quel che ha fatto la Croazia nei giorni scorsi, dov'era coinvolto Marin Pongracic, anche il commissario tecnico azzurro ha organizzato una cena a Milano, ieri sera, per cementare lo spogliatoio della Nazionale.

Come riporta MilanNews, nel capoluogo lombardo si sono ritrovati a tavola con Gattuso tanti volti nuovi, come Bartesaghi e Miretti, ma anche senatori tra cui Kean della Fiorentina e Orsolini per il Bologna. Per il Milan Gabbia e Ricci, Inter con Bastoni, Dimarco, Barella, Frattesi e Pio Esposito, Juve con Locatelli, Cambiaso e Gatti. Con Gattuso anche Buffon e Bonucci. Il CT nei giorni scorsi è già stato a Londra con gli italiani della Premier League, e nei prossimi giorni andrà anche a Roma e a Napoli per incontrare gli altri azzurri che mancano all'appello.