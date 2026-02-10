Il Milan spinge su Kean. Al Franchi un emissario, è l'obiettivo per l'estate

Il Milan inizia a spingere per arrivare a Moise Kean, uno dei principali obiettivi di mercato per il Diavolo in vista dell'estate. A fare il punto sul centravanti è Tuttosport, scrivendo stamani che il club rossonero ha inviato sabato sera al Franchi, per Fiorentina-Torino, un proprio emissario per seguire ancora più attentamente l'attaccante classe 2000. La società meneghina cercherà a fine campionato, infatti, un nuovo numero nove su cui investire fortemente per il futuro, e Kean rappresenta un profilo ideale per una società come il Milan, che vorrebbe puntare su un elemento di alto livello ma ancora dotato di margini di miglioramento. In tal senso l’ex Paris Saint-Germain si sposerebbe alla perfezione con il progetto del club di Gerry Cardinale, visto che all’età di 25 anni è in grado ancora di crescere e alzare il livello.

Inoltre, aggiunge il quotidiano torinese, grande estimatore di Kean è sempre stato Massimiliano Allegri, oggi allenatore del Diavolo nonché il primo tecnico a scommettere sul calciatore ai tempi della Juventus. Il Milan ci spera e ci proverà a fine campionato, dopo aver sondato il terreno nelle scorse settimane con l’entourage dell’attaccante (capitanato da Alessandro Lucci). La presenza di uno scout rossonero al Franchi certifica, ulteriormente, l’interesse nei confronti di Kean, che vanta una clausola rescissoria da 62 milioni (valida dall’1 al 15 luglio). La sensazione però - si legge -, è che il Milan cercherà di negoziare sul prezzo, trattando direttamente con la Fiorentina. Difficile, infatti, che il Diavolo possa spendere una cifra del genere per l’acquisto di un unico cartellino, al netto del tesoretto in arrivo dai riscatti di Jimenez, Pobega, Colombo e Chukwueze.