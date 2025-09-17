Guardiola contro la Figc: "Magari un giorno mi chiederanno scusa per le accuse di doping"

L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola, come riportato da Gazzetta.it, alla vigilia della sfida contro il Napoli è tornato sul ricordo di Carlo Mazzone. Oltre che del suo ex allenatore l'attuale tecnico dei Citizens ha parlaro anche di un episodio accaduto ai tempi del Brescia in cui i controlli antidoping rilevarono la sua positività ad una sostanza proibita. Queste le sue dichiarazioni in cui attacca la Figc: "Carlo mi ha anche sostenuto in un momento di difficoltà, quando tutti gli stranieri arrivati quell’anno in Italia sono stati accusati di doping.

Ma il problema era a Milano, un centro sportivo che ha truffato: noi eravamo lì e siamo stati beccati. Sette anni dopo mi hanno assolto, magari un giorno la Figc mi chiederà scusa, ma so che non succederà”.