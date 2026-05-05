GS: in quattro saltano la 36° di campionato. 6° sanzione per Parisi, 11° per Pongracic
A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo riguardanti la 35° giornata di Serie A sono stati squalificati per un turno di campionato Tomori (Milan), Fadera (Sassuolo), Kabasele (Udinese) e Jacobo Ramon (Como).
Entrano nella lista dei diffidati Caracciolo (Pisa), Gagliardini (Hellas Verona), Adopo (Cagliari), Pierotti (Lecce), Politano (Napoli), Nuno Tavares (Lazio), Volpato (Sassuolo), Locatelli (Juventus) con ammenda di 2 mila euro. Per quanto riguarda la Fiorentina, sesta sanzione per Fabiano Parisi e undicesima sanzione per Marin Pongracic.
Ammenda di 2 mila euro per Loftus Cheek (Milan) per aver simulato in area di rigore avversaria. Sesta sanzione invece per Cesc Fabregas (Como). Squalificato per una giornata Paolo Riela (Bologna) per avere, al 50° del primo tempo, rivolto una critica irrispettosa. Squalifica di due giornate e ammenda di 5 mila euro per Sean Sogliano (Hellas Verona) per avere, al 51° del secondo tempo, rivolto espressioni irriguardose nei confronti degli Ufficiali di gara e per avere, inoltre, all'atto del provvedimento di espulsione, reiterato tale atteggiamento. Infine, per quanto riguarda le sanzioni alle società, ammenda di 8 mila euro al Lecce a causa del lancio di fumogeni sul rettangolo di gioco da parte dei suoi sostenitori.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati