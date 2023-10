GROSSO, Tecnico ferito da sassate. OM-OL a rischio

FirenzeViola.it

Dovrebbero scendere in campo tra pochi minuti Marsiglia e Lione, ma la disputa della partita è tutt'altro che scontata. Lo riportano i maggiori media francesi, che spiegano come dopo gli scontri del pre-partita, che hanno portato a ferire il tecnico dell'OL Fabio Grosso, la partita sia a rischio rinvio. L'ordine pubblico preoccupa le forze dell'ordine, ma è lo stesso Lione che avrebbe chiesto alla federazione di non scendere in campo.

Molti dei giocatori sono ancora scossi per quanto capitato negli scorsi minuti e il Lione non vorrebbe scendere in campo e disputare la partita. Nei prossimi minuti è attesa una decisione definitiva, ma la partita resta a forte rischio.