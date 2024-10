GROSSO, Ho una bella notizia: Berardi è recuperato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Torna Domenico Berardi. Ed è questa la notizia della conferenza di Fabio Grosso prima di Sassuolo-Cittadella. Il tecnico è intervenuto alla vigilia del match con i neroverdi: "Abbiamo una bella notizia: Domenico è recuperato. Nelle ultime settimane ha raggiunto i compagni, lo ha fatto con grande entusiasmo e avremo anche lui nel gruppo squadra. Felicissimi di ritrovarlo. Ci ha messo tanto impegno e tanta determinazione per recuperare.

A livello fisico ha bisogno di tempo per ritrovare la condizione ma ha grande carisma e personalità, siamo felici di trovarlo nel gruppo squadra. Di infortunati abbiamo solo Lovato. Abbiamo un gruppo grande e saranno richieste delle scelte, mi prendo quest'oggi per prendere le decisioni ma Berardi farà parte del gruppo. Dall'inizio non credo sia il caso di proporlo. È con noi, siamo felicissimi di averlo, potremo usare questa arma nel corso della gara".