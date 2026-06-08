Stovini: "Grosso alla Fiorentina? Lui pronto allo step ma vedremo che squadra gli sarà data"

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Il difensore Lorenzo Stovini è intervenuto a Tmw Radio per commentare alcune tematiche di oggi, tra cui l'ufficialità di Fabio Grosso alla Fiorentina: "Speriamo bene, ha fatto benissimo, Firenze deve ripartire. Speriamo che Paratici costruisca una squadra all'altezza. Credo sia pronto Grosso per uno step così, poi vedremo cosa gli sarà dato a disposizione".

Poi Stovini ha parlato anche di Silvio Baldini, suo ex allenatore e fresco vincitore delle due gare sulla panchina della Nazionale maggiore: "Ce l'ho avuto a Lecce e Catania. Lui ancora ct? Lo conosco anche come persona, ha sempre dimostrato quello che vedono tutti. E' una persona schietta, corretta, coerente, se ci deve essere un'occasione per rinnovare il calcio italiano, lui sa il fatto suo. Per cambiare qualcosa, sarebbe l'occasione giusta. Poi ovvio che attiri il nome grosso, ma il calcio se vuole cambiare deve ripartire da lui. Io una possibilità gliela darei, anche per ridare un po' di credibilità al calcio italiano".