Bagnoli crede in Grosso: "Nella Fiorentina crescerà. E Paratici è un ottimo sponsor"

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Il procuratore Andrea Bagnoli è intervenuto a Radio Sportiva dove ha parlato del momento della Fiorentina e della scelta di affidare la panchina a Fabio Grosso: "Grosso è un allenatore che negli ultimi anno ha sempre fatto bene. Dovrebbe crescere con la Fiorentina. Paratici è uno sponsor importantissimo: credo che se l’ha voluto a Firenze è perché conosce pregi e difetti non solo di un allenatore, ma anche di un uomo".