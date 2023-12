GRAVINA, Brave azzurre. Impresa battere la Spagna

FirenzeViola.it

Ieri sera la nazionale italiana femminile è riuscita nell'impresa di battere 3-2 in trasferta la Spagna campione del mondo in carica. Così il Presidente della FIGC Gabriele Gravina si è congratulato con le ragazze di Soncin: "Prestazione straordinaria. Complimenti alle Azzurre e al C.T. che contro le campionesse del mondo in carica hanno compiuto una vera e propria impresa. È stata scritta una splendida pagina di storia del calcio femminile italiano”.