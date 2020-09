GOTZE, Possibile ritorno al Bayern: Flick lo chiama

Nella lunga lista di svincolati nella quale spiccano calciatori come Callejon e Cavani, c'è anche Mario Gotze che ha lasciato il Borussia Dortmund ed è in cerca di una nuova avventura. Qualche giorno fa, il centrocampista tedesco aveva ammesso di voler firmare per una squadra in grado di vincere la Champions League. Ed ecco che è arrivata l'opportunità. Come riporta la Bild, il tecnico dei bavaresi Flick ha chiamato Gotze per portarlo nuovamente al Bayern. Sarebbe un altro clamoroso ritorno sull'asse Monaco-Dortmund.