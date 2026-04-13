Gosens: "Grande passo verso la salvezza. Il cambio? Ho lottato contro me stesso"

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Dopo la partita vinta contro la Lazio, a DAZN ha parlato Robin Gosens: "Questo gol ha un peso diverso perché ci ha portato alla vittoria e abbiamo fatto un grande passo verso la salvezza. Sapevamo che questa era una grande occasione e non volevamo farcela scappare. Sono contento per il gruppo che se lo merita. Abbiamo subito due occasioni dalla Lazio all'inizio poi però abbiamo preso le misure molto meglio giocando con più concretezza. Alla fine abbiamo meritato la vittoria che ci dà entusiasmo per giovedì: dobbiamo crederci fino alla fine".

La sostituzione?

"Ho lottato un po' contro me stesso perché la tendinite mi dà un po' di fastidio soprattutto alla lunga ma volevo restare in campo. Poi è entrato in campo Luis e ha fatto molto molto bene, è un altro che ci dà entusiasmo".

