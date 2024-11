GOLDEN BOY, Kayode premiato miglior U21 italiano

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come ogni anno, Tuttosport pubblica la lista per il Golden Boy, premio ideato proprio dal quotidiano torinese che mette in competizione i migliori Under21 del calcio europeo. Trionfa, come era scontato, è Lamine Yamal, classe 2007 del Barcellona e campione d'Europa con la Spagna: il talento blaugrana che diventa così il più giovane giocatore di sempre a portarsi a casa il prestigioso riconoscimento. "Per me è un onore vincere questo premio, un sogno. Ringrazio chi mi ha votato e i tifosi, oltre ai compagni di squadra e agli staff di Barcellona e Spagna", ha detto il talento blaugrana al sito del quotidiano.

Lo spagnolo ha ricevuto, dai 50 giornalisti votanti, 488 voti su 500 disponibili e succede così a Jude Bellingham, giocatore del Real Madrid che aveva vinto la passata edizione. Riconoscimento anche per Kenan Yildiz della Juventus che si è portato a casa il Web Golden Boy dopo i voti arrivati dai tifosi.

Il vincitore come miglior italiano U21 è Michael Kayode per la stagione 2023-2024. Qui sotto il tweet con l'annuncio.