Giuseppe Commisso: "Congratulazioni per la salvezza. Grazie ragazzi!"

Giuseppe Commisso: "Congratulazioni per la salvezza. Grazie ragazzi!"
Ieri alle 17:18News
di Redazione FV

Il presidente e proprietario della Fiorentina Giuseppe Commisso, attraverso i propri profili social, ha mostrato tutta la sua soddisfazione per la salvezza matematica raggiunta dalla squadra viola con il pareggio contro il Genoa. "Congratulazioni per la salvezza!", ha scritto Commisso ringraziando i ragazzi. Questa la storia Instagram: