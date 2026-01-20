Giuseppe Barone al Viola Park per Commisso: "Ha fatto tanto per noi"

vedi letture

Giuseppe Barone, figlio di Joe, ieri pomeriggio si è recato al Viola Park per portare un mazzo di fiori in ricordo e in memoria di Rocco Commisso. E al TGR Rai Toscana ha spiegato il perché: "Mi sembrava la cosa giusta lasciare il nostro pensiero per lui. Ha fatto tanto per mio padre e per la mia famiglia. Era il minimo che potevo fare. Rocco mancherà tanto. Ha lasciato davvero un segnale importante per questa società, spero si possa andare avanti nel suo lavoro. Quello che ha fatto resterà per sempre nella storia della Fiorentina"