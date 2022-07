GIUNTOLI, Per Koulibaly ancora nessuna offerta

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, e Cristiano Giuntoli, direttore sportivo, hanno parlato oggi nella prima conferenza stagionale di diversi temi, tra cui i nuovi acquisti e la situazione in ambito calciomercato di Koulibaly, da tenere d'occhio anche per la Fiorentina visto l'interesse manifestato da vari top club italiani per Milenkovic, tra cui Juventus, Inter e proprio la società partenopea. Di seguito le loro parole:



Spalletti:"So dove si va a parare se già parliamo di mercato, tra Koulibaly, Mertens e Fabian che sono i più chiacchierati. Se saranno sereni e motivati il Napoli può andare a disputare partite molto importanti, come lo scorso campionato. La società sta facendo proposte contrattuali importanti, quindi la nostra volontà è che siano giocatori nostri. Viste le difficoltà che sta vivendo il calcio, però, non ce la faccio ad essere spietato come molti miei colleghi quando parlano delle loro società. Si tratterà poi di alzare le cifre di queste offerte".

Giuntoli:"Non è arrivata nessun'offerta ufficiale da parte di nessun club. Ma Kalidou va in scadenza, ha rappresentato Napoli in maniera straordinaria. Stiamo parlando ogni giorno con lui. Il presidente gli ha fatto un'offerta quasi irrinunciabile, gli ha offerto veramente tanto. Gli abbiamo offerto sei milioni per cinque anni, netti, senza bonus e senza niente. Sono 60 milioni di euro lordi e anche un futuro da dirigente perché il ragazzo ci ha dato tanto e si è meritato questa proposta incredibile. Il presidente è molto generoso, ma anche attento ai conti. Da stipendi molto alti quest'anno siamo tornati in una sostenibilità che è una garanzia per i tifosi in un progetto a lunga scadenza. Nonostante questo gli ha fatto quest'offerta, ed è come se gli avesse offerto il doppio".