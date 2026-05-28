Pioli pronto a ripartire: ci pensa il Bologna per il dopo Italiano

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Il futuro della panchina del Bologna dipenderà soprattutto dall’incontro previsto oggi con Vincenzo Italiano, corteggiato dal Napoli in un testa a testa con Allegri. Il club rossoblù spera nella permanenza dell’allenatore, ma sta già valutando eventuali alternative. Il direttore sportivo Marco Di Vaio ha chiarito che, in caso di addio, la società punterebbe su un tecnico capace di mantenere le stesse linee guida tattiche di Italiano, basate su 4-2-3-1 o 4-3-3 e su un calcio offensivo e aggressivo, scrive il Corriere dello Sport.

Tra i nomi più seguiti c’è Eusebio Di Francesco, oggi al Lecce. Già vicino al Bologna prima dell’arrivo di Italiano, il tecnico abruzzese si è rilanciato grazie alla salvezza conquistata con i salentini e vanta esperienze europee con Sassuolo e Roma. La sua idea di gioco, fondata su difesa a quattro, pressing e ricerca costante della porta, è considerata molto compatibile con il progetto rossoblù.

Ma, scrive il Corriere, resta viva soprattutto la suggestione Stefano Pioli, ex allenatore del Bologna e reduce da esperienze a Milan, Al Nassr e Fiorentina. Pioli conosce bene l’ambiente, predilige moduli simili a quelli di Italiano e riporterebbe con sé il vice Andrea Tarozzi. Più defilate, invece, le piste che portano a Palladino, Domenico Tedesco e Carlos Cuesta.