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Un altro giovane viola va in prestito: Elia è un nuovo giocatore del Bari

Un altro giovane viola va in prestito: Elia è un nuovo giocatore del BariFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 11:40News
di Redazione FV

Un altro giovane promettente della Fiorentina passa in prestito altrove, per maturare esperienza e tornare più forte di prima. Si tratta di Mirko Elia, difensore classe 2005 che i viola cedono in prestito con diritto di riscatto al Bari. Questo l'annuncio: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mirko Elia all' S.S.C. Bari".